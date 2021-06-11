САМОЦВЕТЫ отдают миллионы в добрые руки

Сегодня в сети салонов ювелирных украшений САМОЦВЕТЫ стартует грандиозная акция! Призовой фонд — 3 000 000 рублей!

Постоянные клиенты компании уже привыкли к тому, что САМОЦВЕТЫ всегда удивляют крупными розыгрышами и приятными подарками. Не прошло и трех месяцев с момента завершение акции «САМОЦВЕТЫ разыгрывают 3 миллиона рублей», и вот начинается новая увлекательная игра. Победителям будут возвращать стоимость покупок подарочными картами!

Чтобы испытать свою удачу, необходимо с 11 июня до 15 декабря 2021 года совершить любую покупку в салонах или интернет-магазине САМОЦВЕТЫ и получить купон со штрихкодом. Далее зарегистрировать его на сайте и следить за результатами.

Нас ждут 11 промежуточных розыгрышей, которые будут проходить дважды в месяц. Первые 180 тысяч победители разделят между собой уже 1 июля. А в конце года, 19 декабря, состоится грандиозных финал, где разыграют 1 миллион рублей.

Чем раньше участник присоединится к игре и чем больше купонов зарегистрирует, тем больше будет шансов стать победителем акции «3 миллиона в добрые руки». Ведь каждый купон участвует в розыгрышах до тех пор, пока не окажется выигрышным!

Подробности акции уточняйте на сайте и у продавцов-консультантов в салонах.