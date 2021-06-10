Правительство Челябинской области и компания «Интерсвязь» подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Основная цель программного документа — реализация проектов, направленных на цифровизацию южноуральской столицы и других городов области.

Экономика современной России и ее субъектов сегодня напрямую зависит от развития IT-технологий. Региональные компании играют не менее важную роль в этом процессе, чем крупные федеральные холдинги. Именно основываясь на уровене компетенций местных разработчиков делаются выводы об общем состоянии отрасли в стране. Поддержка со стороны правительства, в этом случае, является мощным бустером к развитию.

Как сообщил главе региона Леонид Вахрамеев, в настоящее время компания «Интерсвязь» реализует масштабный комплекс проектов экосистемы “Умный город”. Среди наиболее значимых из них: «Умный домофон», «Умные парковки», «Промышленный интернет», сервисы в сфере ЖКХ, здравоохранения и другие. Каждый из них напрямую влияет на повышение уровня жизни, создание комфортной и безопасной среды для жителей Южного Урала.

— Цифровизация в жизни людей — очень важная составляющая. Мы считаем, что очень большие перспективы нас ждут в будущем. 25 лет предыдущих показали, что еще 25 лет будем сотрудничать, еще и более продуктивно. Самая главная цель, которую мы преследуем, — удобство жизни, счастье жителей Челябинской области, — отметил председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

В ходе встречи, предшествовавшей подписанию соглашения, Алексей Текслер и Леонид Вахрамеев обсудили перспективы внедрения технологий «Умного города» не только в крупных городах региона, но и в сельской местности, малых населенных пунктах. Вахрамеев уточнил, что уже на протяжении нескольких лет компания «Интерсвязь» реализует собственный социальный и инвестиционный проект по обеспечению равного доступа к современным услугам связи отдаленных территорий. За счет этого на данный момент доступ к Интернету и цифровому телевидению имеют более 250 тысяч частных домохозяйств и свыше 350 территорий. Вместе с многоквартирными домами к услугам компании подключено свыше полумиллиона домохозяйств. Речь идет в том числе о городах, расположенных на сложнейшем рельефе местности.

Кроме того, Леонид Вахрамеев обзначил перед Алексеем Текслером серьезную проблему дефицита квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. В ходе встречи обсуждались существующие решения ситуации и лучшие мировые практики. Например, разработка и внедрение новых образовательных программ и курсов, направленных на развитие профессиональных навыков начинающих специалистов.

— Мы обсуждали различные образовательные программы и инициативы. Компания развивается, и специалисты в ИТ-сфере необходимы, здесь мы тоже договорились о партнерстве и на уровне средних профессиональных образовательных организаций, и в рамках взаимодействия с вузами, образовательными проектами и программами, — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Так, масштабируемым опытом могла бы стать практика компании «Интерсвязь» по организации различных образовательных мероприятий для развития IT-специалистов: экскурсий, программ и курсов дополнительного обучения, хакатонов. Кроме того, визитной карточкой региона становится регулярная конференция IT.IS; в ней принимают участие сотни IT-специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, они получают возможность проявить себя, презентовать идеи и получить конструктивную критику от профессионалов.

Завершилась встреча подписанием соглашения между правительством Челябинской области и компанией «Интерсвязь».