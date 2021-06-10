В Челябинской области нашли замену арестованному за взятку замминистра строительства

По решению суда Иван Белаквин будет находиться в СИЗО два месяца. Фото: Минстрой

Обязанности арестованного по обвинению во взятке первого заместителя министра строительства Челябинской области Ивана Белавкина станет исполнять начальник управления инженерной инфраструктуры ведомства Людмила Алпатова. Соответствующее постановление с подписью губернатора Алексея Текслера было опубликовано 10 июня на официальном сайте правовой информации.

— На период отсутствия первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Белавкина И. В. возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Л. П. Без освобождения от основных должностных обязанностей, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности первого замминистра строительства и инфраструктуры, — говорится в документе.

Напомним, Ивана Белавкина задержали сотрудники ФСБ на рабочем месте 3 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взятки в размере более 1 млн. рублей от представителя коммерческой организации. Затем по решению суда чиновника отправили в СИЗО.

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