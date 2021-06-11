Решение Кремля: Челябинск получит деньги на 150 новых автобусов

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О решении проблемы загрязненности воздуха в крупных промышленных городах накануне заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках нацпроекта «Чистый воздух» между несколькими регионами страны распределят 4,8 млрд рублей.

Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха — достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4,8 млрд рублей. Средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области», — сказал Михаил Мишустин.

Так, Южный Урал получит 2,3 млрд рублей на обновление транспорта в Челябинске и Магнитогорске.

Для областного центра, как сообщает пресс-служба губернатора, купят 150 автобусов на газомоторое топливе (1,9 млрд рублей). Продолжится обновление трамвайного парка в Магнитогорске: приобретут 10 трамвайных вагонов (370 млн рублей).