Группа Райффайзен запустила «Цифровую корзину» — систему простых кредитов для растущих цифровых компаний

Одна из крупнейших в Европе программ финансирования для растущих цифровых предприятий позволит компаниям, вышедшим за рамки стартапа, получить поддержку в общем объеме 100 миллионов евро.

Первые в кредитовании для растущего бизнеса

Группа Райффайзен — в числе первых коммерческих банков, которые предложил простые и быстрые корпоративные займы для так называемых «скейлапов» — компаний, преодолевших фазу стартапа и расширяющих свой бизнес. Хотя такой продукт высоко востребован и интерес к нему продолжает расти, подобных услуг для такого сегмента ранее практически не существовало. Для основателей и владельцев быстрорастущих цифровых компаний финансирование за счет заемного капитала более привлекательно, чем использование добавочного акционерного капитала, которое предполагает отказ от дополнительных акций компании.

— Как основатель растущего бизнеса, я испытал это на себе, — поясняет Йорг Бартуссек, руководитель цифрового направления Группы Райффайзен, разработавший «Цифровую корзину». — Чем дороже становятся акции компании, которыми вы владеете как основатель, тем скорее вы предпочтете платить проценты за финансирование, а не обеспечивать его за счет продажи долей.

Понимание региональной специфики и давний опыт работы в регионе позволяет Группе Райффайзен обслуживать этот корпоративный сегмент по всей Центральной и Восточной Европе, где ранее получить доступ к традиционным корпоративным займам было сложно даже для ведущих развивающихся компаний.

Быстро и просто, без дополнительных трат

Кредиты «Цифровой корзины» не предполагают никаких дополнительных расходов, кроме выплаты процентов. Срок кредитования может составлять от одного до пяти лет в зависимости от потребностей клиента, допустимо досрочное погашение. Сейчас RBI приступает к формированию портфеля ведущих быстрорастущих компаний. Суммы кредитов составляют от 1 до 7 миллионов евро.

Уже реализовано первое пилотное финансирование в рамках «Цифровой корзины». Весь процесс от обработки заявки до выплаты средств занял всего 14 дней.

Критерии соответствия

Чтобы стать участником программы «Цифровая корзина», компания должна иметь годовой доход не менее 5 миллионов евро, привлечь не менее 3 миллионов евро от авторитетных инвесторов и сохранять прибыльный рост.

Подать заявку могут компании Западной Европы, а также всех регионов присутствия Группы Райффайзен в Центральной и Восточной Европе. Отрасль компании не имеет значения: поддержку «Цифровой корзины» получают как ведущие компании SaaS, платформы и приложения электронной торговли, так и инновационные проекты в сферах гейминга, медицинские технологические компании или новые игроки в направлении средств индивидуальной мобильности. Единственное исключение — это растущие компании в финансовом секторе, так называемые финтехи, для которых разработана программа RBI Elevator Venture.

Помимо сведений об учредителях или менеджерах, условия отбора предполагают присутствие как минимум на двух рынках, налаженную внутреннюю систему контроллинга и допустимое соотношение заемных и собственных средств.

Подробную информацию можно найти на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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