Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Челябинска

61% жителей Челябинска считают себя финансово независимыми, показало исследование СК «Сбербанк страхование жизни», проведенное накануне Дня России (Дня независимости). Для финансовой независимости челябинцам необходима достойная зарплата, возможность сдачи недвижимости в аренду, а также вклады или накопления.

В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40-50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. В среднем по России становятся или хотели бы стать финансово независимыми к 24,4 годам. Челябинск вошел в список городов, жители которого становятся или хотят стать финансово независимыми раньше других россиян, уже к 23,4 годам.

Портрет финансово независимого челябинца выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64% опрошенных из этого города), живет в собственном жилье (62%), имеет стабильный доход, позволяющий дорогие покупки (49%), путешествует по миру (31%), помогает родным и близким (27%), имеет пассивный доход от вкладов и инвестиций (17%).

Чтобы обрести финансовую независимость необходимо иметь достойную зарплату. Об этом заявили 89% респондентов из Челябинска (82% в среднем по стране). Месячный доход для этого, по оценкам челябинцев, должен быть в среднем 68,1 тыс. рублей (74,9 тыс. рублей).

36% жителей Челябинска считают, что получить материальную свободу можно при помощи сдачи недвижимости в аренду, 35% — при помощи вкладов и накоплений. Размер накоплений для финансовой свободы жители Челябинска оценивают в 3,39 млн рублей (3,4 млн рублей в среднем по стране). 25% челябинцев полагают, что прийти к финансовой независимости поможет собственный бизнес.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

— Как видно из результатов опроса, подавляющее большинство россиян основой финансовой независимости считают достойную зарплату. То есть по сути оценка финансовой независимости отражает уровень удовлетворенности доходом. Важно, чтобы у людей росло осознание того, что финансовую независимость формирует не только ежемесячный доход, даже если он полностью удовлетворяет основные сегодняшние потребности. Большое значение имеют финансовый резерв, накопления, пенсионный план. А способность формировать накопления, ставить долгосрочные финансовые цели и достигать их больше связана не с размером дохода, а с финансовой грамотностью и дисциплиной.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов:

— В Сбербанке широкая линейка разнообразных продуктов, с помощью которых можно идти к финансовому благополучию. Это, в частности, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни, паевые инвестиционные фонды или стратегии доверительного управления, индивидуальные пенсионные планы. Получить консультацию и оформить договор по этим программам можно в любом отделении Сбербанка, а также в СберБанк Онлайн.

Исследование проводилось в июне 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч по выборке, отражающей социально-демографический состав населения городов.

ПАО Сбербанк (генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015).

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.

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