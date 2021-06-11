В момент аварии с пятью автомобилями в Челябинске в «Ладе» находились семеро человек

Водителя автомобиля LADA могут привлечь к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров

В громкой аварии с пятью автомобилями в Челябинске вскрылись новые подробности. Выяснилось, что LADA Granta, в которую врезался Volkswagen Passat, была переполнена людьми сверх нормы. Так, в машине, рассчитанной на пять мест, ехали семь человек. Об этом сообщил КП-Челябинск заместитель прокурора Челябинска Михаил Венглер.

— Пешеходов среди пострадавших нет. Они не успели перейти дорогу, — отметили в прокуратуре.

На заднем сиденье LADA Granta находись женщина и четверо детей — именно их и увезли с места аварии. Кстати, водителя легковушки могут привлечь к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Напомним, авария произошла накануне вечером. Судя по записям с регистратора и камер видеонаблюдения, опубликованным в соцсетях, Volkswagen Passat выскочил на встречную полосу через двойную сплошную, налетел на островок безопасности и врезался Lada Granta. Также в ДТП пострадали еще три машины — Skoda, Nissan, Renault Sandero.

От удара отечественную легковушку выбросило за перекресток и развернуло. По словам очевидцев, женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, вылетела из салона. У нее открытая черепно-мозговая травма. Также, по словам очевидцев, в «Ладе» ехали двое детей. Судя по всему, они ехали на праздник: по салону и вокруг машины были разбросаны обрывки цветов. Возле тела погибшей стояла корзинка.

С места ДТП госпитализированы четверо: 9-летний мальчик, получивший сотрясение мозга, семилетняя девочка с ушибом руки, 11-летняя девочка с ушибом голени и еще один 9-летний мальчик с тупой травмой живота и 33-летняя женщина — у нее ушиб голени.

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