«Под колесами была женщина с двумя детьми»: очевидцы рассказали подробности жуткой аварии в Ленинском районе Челябинска

Фото: Ирина Фадюшина

Сегодня, 10 июня, около пяти часов вечера в Ленинском районе Челябинска произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. По данным ГИБДД, погибла женщина, которая находилась в автомобиле LADA. Также пострадали несколько человек, среди них были дети. Очевидцы рассказали корреспонденту КП-Челябинск, что произошло сразу после ДТП.

— Выбежали [из магазина] только через 10 секунд после аварии. Под колесами была женщина с двумя детьми. Прохожие их вытащили. Потом приехала скорая и забрала всех пострадавших, — рассказала сотрудница магазина, которая работает неподалеку.

Фото: Ирина Фадюшина

Фото: Ирина Фадюшина

LADA Granta, в которой ехала погибшая пассажирка, была арендованной. Об этом сообщил механик, приехавший забирать поврежденную машину.

— Мне водитель позвонил, когда его увозили на скорой. Он арендовал эту машину полгода назад. Парень молодой, не пьющий, — рассказал механик из сервиса аренды.

Фото: Ирина Фадюшина

Машину механику сразу забрать не дали. Сотрудники ГИБДД огородили перекресток лентами, чтобы разобраться в обстоятельствах ДТП. Один из прохожих положил букет цветов на место, где погибла женщина.

— Погибшую от удара выбросило наполовину из машины, а потом протащило по асфальту, — рассказал один из очевидцев произошедшего.

Фото: Ирина Фадюшина

Фото: Ирина Фадюшина

Фото: Ирина Фадюшина

Движение на перекрестке возобновили только через час после аварии. Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех причинах и обстоятельствах аварии.

Фото: Ирина Фадюшина

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