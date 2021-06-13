Горит зловеще: в Челябинске на подстанции у зоопарка крупный пожар

Пух на территории подстанции и вокруг нее вспыхнул в одно мгновение. Фото: Роман Никитин

В Челябинске на улице Труда около зоопарка крупный пожар — все заволокло дымом, видно даже открытый огонь. Об этом КП-Челябинск сообщают читатели.

— Что-то горит на подстанции у зоопарка. Видно открытое пламя, которые перекидывается на деревья, — сообщают очевидцы.

Труда заволокло дымом.Фото: читатель КП-Челябинск

На место приехали сотрудники МЧС и инженер зоопарка.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что горит пух и трава.

— У нас параллельно больше десяти вызовов на горение пуха. Выведены резервные единицы, — добавили в пресс-службе.

Читатели КП-Челябинск говорят, что горит в 15 метрах от газовой трубы. Фото: Роман Никитин

В пресс-службе зоопарка сообщили, что на месте работают три пожарные машины.

— Все наши сотрудники организовали дежурство с огнетушителями у забора, разбросаны шланги с подведением к воде. Если огонь будет подходить к забору, будем тушить, — сообщили в зоопарке.

Фото: Роман Никитин

Еще одни пожар сейчас в районе улицы 40-летия Победы. Вот так выглядит город со стороны Кременкуля.

Вид на Челябинск как в фильмах ужасов Фото: АННА ВОЛКОВА

В центре города горело на улице Энтузиастов, где был расположен клуб Garage Undeground. Тревогу забили посетители пристроя с кафе. Но, как выяснилось, горел мусор на улице и трава — дым затянуло внутрь здания. Возгорание ликвидировано, уточнили в МЧС.

На Теплотехе тоже дымит Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Как сообщают очевидцы, сильно горит пух между жилыми домами на улице 40 лет октября и Горького.

Пожарные усиленно борются с горящим в городе пухом. Один из способов — его заливают водой. Вот такие кадры сделали наши сотрудники сегодня во время прогулки.

А вот так в Челябинске заливают пух, чтобы избежать пожаров. Фото: читатель КП-Челябинск

Пух заливают водой. Фото: читатель КП-Челябинск

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