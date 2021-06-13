За сутки Челябинский городской бор горел 37 раз

Пожарные не всегда могут проехать к месту пожара. Фото: Елена Вахтина/t.me

В субботу, 12 июня, в Челябинском городском бору было 37 очагов возгорания. Об этом рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина.

— Одно из возгораний два часа назад «досталось» и мне. Пожарные в Бор проехать практически не могут. Спасение только в лесниках!, — пишет депутат в своем телеграмм-канале. — Большое спасибо труженикам леса, которые за 17 т.р. з/п уже неделю живут в режиме нон-стопа.

Как рассказала читатель КП-Челябинск Светлана, она тоже стала свидетелем пожара в городском бору:

— Днем мы пошли гулять в лес с семьей. Пуха очень много. Когда возвращались обратно, увидели пожар. Позвонили 112. Нам просили дождаться пожарных, но тут из леса выскочила целая свора бродячих собак — штук 12. Пришлось спешно убегать.

Елена Вахтина напомнила, что если вы обнаружили очаг возгорания в городском бору — звоните 112, а также главному инспектору — +79028622004.

По данным МЧС, только с 7 по 10 июня пожарные 444 раза выезжали на горящий пух. Больше всего вызовов — в Челябинске и Копейске.

— Обстановка остается напряженной. Сотрудники МЧС продолжают в авральном режиме бороться с возгораниями тополиного пуха, — сообщают в пресс-центре ведомства.

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