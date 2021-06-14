До +33 и дождь: синоптики рассказали, как долго продержится жара в Челябинске

В такую жару так и хочется искупаться в фонтане! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жара в Челябинске продержится еще четыре дня. Гидрометцентр России обещает +31..+33 градуса днем. Максимальная температура ожидается в четверг, 17 июня, но зато с дождями.

В пятницу, 18 июня, резко похолодает до +20 днем, такая температура продержится до конца недели.

Скрин с сайта meteoinfo.ru

Синоптики челябинского гидрометцентра пока дают прогноз только на сегодняшний день. Ожидается переменная облачность, без осадков +29..+31. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/c.

Скрин: chelpogoda.ru

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