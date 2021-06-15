В Челябинской области города получат деньги за вакцинацию от COVID-19

Фото: Кирилл САДЫКОВ
На заседании областного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер предложил премировать территории, где темпы вакцинации от ковида высокие.
— Мы должны посмотреть в разрезе муниципалитетов, и тем территориям, которые лучше всех будут вакцинироваться и быстрее всех, можно присвоить статус территории, свободной от коронавируса. Такие муниципалитеты могут иметь дополнительные мотивирующие моменты для жителей, и со стороны бюджета можно дополнительно стимулировать эти муниципалитеты, — сказал Алексей Текслер.
Напомним, что губернатор предложил работодателям Южного Урала предоставлять привившимся сотрудникам дополнительный оплачиваемый выходной, после каждого этапа вакцинации. Предложение нужное: многие беспокоятся, что будут неважно себя чувствовать какое-то время после постановки вакцины. Конечно, в этот день лучше быть дома.
Предложение главы области уже поступило в региональный Союз промышленников и предпринимателей.
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