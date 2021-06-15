Текслер предлагает наградить выходными привившихся от COVID-19

В Челябинской области предлагают давать оплачиваемый выходной привившимся от ковида. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области провел 15 июня оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Алексей Текслер предлагает давать оплачиваемый выходной день привившимся от коронавируса. Причем, после каждого этапа вакцинации.

— Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным. Естественно, оплачиваемым, — заявил Алексей Текслер.

Предложение губернатора уже поступило в Союз промышленников и предпринимателей региона.

Кстати, на Южный Урал поступило более 351 тыс. комплектов вакцины от COVID-19. Регион, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, занимает третье место в стране по темпам использования вакцины.

В кампании по вакцинации задействовано более 60 медицинских организаций, развернуто 126 прививочных пунктов. Работают мобильные пункты в ТРК, вузах, на предприятиях. Одними из первых в нашей области начали прививать в садовых товариществах. Те, кому трудно передвигаться, могут привиться на дому.

Напомним, в апреле в областном инфекционном центре в Малой Сосновке ввели в строй три дополнительных корпуса.

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