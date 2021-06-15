В Челябинске пятый час тушат пожар на складе возле ЧЭМК

Сильный ветер и дым мешают пожарным Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пожарные пятый час борются с огнем на складах возле ЧЭМК. Из-за сильного ветра площадь возгорания только растет. Полыхает уже 3700 кв. метров.

— Обрушилась кровля 500 кв.метров. Пожар по-прежнему не локализован. Очень сильное задымление и ветер, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавших нет. Напомним, огонь вспыхнул на крыше одного из складов. На ЧЭМК сообщили, что это соседний склад сыродельной фирмы «Петрович». Пожар сильный. На место даже пригнали пожарный поезд. Он сейчас используется как резервный источник водоснабжения.

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