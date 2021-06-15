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Общество15 июня 2021 14:23

Глава челябинского фонда капремонта написал заявление об увольнении

Вадим Борисов отвечал за капительный ремонт домов последние шесть лет
Елена КОЛЧИНА
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Вадим Борисов часто был гостем на радио «Комсомольская правда»

Вадим Борисов часто был гостем на радио «Комсомольская правда»

Фото: Василий ВОРОНИН

Генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Вадим Борисов ушел в отставку. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили в пресс-службе.

С чем связано увольнение не уточняют, говорят лишь, что по личным причинам.

Свой пост Вадим Борисов покинет 17 июня. Со следующего дня исполнять обязанности руководителя будет Виктор Тихоненко. Сейчас он работает в фонде заместителем гендиректора-главным инженером.

Вадим Борисов проработал главой фонда капремонта последние шесть лет. До того он возглавлял челябинское муниципальное управление ЖКХ.

Регоператор капремонта отвечает за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, организация распределяет средства, собранные из обязательных для собственников квартир ежемесячных платежей.

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