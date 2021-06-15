"Челябинск" выиграл бронзовые медали первенства России по футболу

Игроки ФК "Челябинск" начали отмечать успех уже в раздевалке.

Сегодня, 15 июня на домашнем стадионе «Центральный» челябинцы переиграли «Волну» из Нижегородской области со счетом 3:1. Эта победа оказалась решающей битве за третье место первенства России в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

После первого тайма счет на табло был 1:1, но во втором голы Егора Дорохова — «из раздевалки» и под занавес — Никиты Зырянова принесли «Челябинску» столь важную победу.

После матча директор клуба Константин Арестов поздравил все с успехом, сказав, что в этом сезоне команда долго «раскачивалась», но прекрасно отработала финиш сезона, завоевав медали в самой сильной группе первенства страны. Кстати, до этого за последние несколько лет «Челябинск» завоевал «бронзу» и «серебро» турнира.

Очередной чемпионат с стартует уже в июле, поэтому после 10-дневного отдыха футболисты снова начнут подготовку к турниру.

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