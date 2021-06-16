В Ленинском районе Челябинска откроют скейт-парк

фото: Александр Орел/instagram.com

В Челябинске появится новый скейт-парк. Он откроется в Ленинском районе, недалеко от пруда Девичьи слезы.

Как рассказал глава района Александр Орел, установить спортивные конструкции рабочие должны в ближайшие десять дней.

— При финансовой поддержке ООО «НПФ Материя Медика Холдинг» ведущий российский производитель спортивного оборудования компания «FK-Ramps» приступила к монтажу скейт-парка, — сообщил Александр Орел.

Ранее скейт-парк построили на площади Революции в Челябинске. Площадка начала работу 27 мая, на ней уже успели провести соревнования по катанию на скейтборде и трюковом самокате.

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