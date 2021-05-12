В Челябинске на площади Революции делают скейт-парк

Фото: камера "Интерсвязь"

В Челябинске на площади Революции создают скейт парк. Здесь появились первые рампы и скамейки с беседками. Сам парк еще официально не открыли, но молодые скейтбордисты уже оценили новое местечко. Вполне вероятно, что любители покататься наконец-таки оставят в покое памятник Курчатову и перейдут сюда, но это не точно.

Площадь Революции все реже пустует. В прошлом году, например, здесь решили организовать ярмарку. Она простояла до самой зимы, но особого спроса среди покупателей не вызвала и оказалась убыточной. Придет ли она на смену скейт-парку этой осенью, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru