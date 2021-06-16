Три жителя Челябинской области заболели энцефалитом после укуса клеща

Фото: Оберемченко Николай

С начала сезона за помощью к медикам обратились уже 8,9 тыс. укушенных клещами южноуральцев. Из них три человека заболели энцефалитом. Ситуация чуть менее опасная, чем в прошлом году: тогда за тот же период от клещей пострадали 10,6 тыс. человек.

Случаи укусов клеща зафиксированы уже во всех муниципалитетах челябинской области.

Специалисты в 2021 году исследовали более 6,2 тыс. клещей на присутствие различных инфекций. Почти треть членистоногих оказалась заражена боррелиями, 1,1% клещей были переносчиками энцефалита.

Санитарные врачи рекомендуют соблюдать осторожность при поездках на природу.

— В случае укуса обязательно обратиться за помощью в медицинскую организацию и исследовать клеща на зараженность инфекциями. В рабочие дни можно прийти в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные — в травмпункт, — пояснили в Роспотребнадзоре.

Исследование поможет выяснить, нужно ли экстренно применять препараты против переносимых клещами заболеваний.

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