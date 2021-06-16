В Челябинской области отменили Ильменский фестиваль из-за пандемии коронавируса

Фото: Всероссийский Ильменский фестиваль / vk.com

Ильменский фестиваль, который должен был проходить с 25 по 27 июня в Челябинской области, был отменен. Организаторы мероприятия сделали это по рекомендации Роспотребнадзора. Как сообщили в мэрии Челябинска, такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах России.

— Решение об отмене Ильменского фестиваля – это превентивная мера организаторов, чтобы не подвергать риску южноуральцев и гостей фестивалей из других регионов, — объяснили в мэрии.

Напомним, ранее в Челябинской области перенесли на неопределенный срок Бажовский фестиваль. Организаторы также подчеркнули, что мероприятие могут и вовсе отменить.

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