В Копейске загорелся магазин бывшего вице-губернатора Челябинской области

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
Сегодня вечером в Копейске на улице Сутягина возле автовокзала загорелся магазин «Равис», который принадлежит бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову. На месте происшествия уже работают пожарные.
— Причины пожара будут установлены сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы, — сообщили в пресс-службе Копейского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон
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