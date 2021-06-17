«Были слышны мужские крики, а потом шлепок»: в Челябинске с восьмого этажа выбросили щенка овчарки

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске этой ночью с восьмого этажа жилого дома №30 по улице Чичерина выбросили щенка овчарки. После падения собака какое-то время была жива, но впоследствии скончалась. О произошедшем рассказала читательница КП-Челябинск, которая живет в этом доме. Она опасается, что виновник может избежать ответственности.

— Сосед рассказывает, что вначале услышал мужские крики, а потом произошел громкий шлепок. Он выглянул из окна и увидел, как на земле лежит собака. Рядом проходила пара. Они вызвали полицию, — рассказывает читательница.

Фото: читательница КП-Челябинск

Полицейские утром начали обход. Спрашивали жильцов дома о произошедшем. Вскоре предполагаемый виновник был задержан.

— Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый. Им оказался местный житель 1991 года рождения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Ему была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По словам жильцов дома, в квартире, откуда скинули собаку, проживает супружеская пара. Они переехали сюда летом прошлого года. На семью постоянно жалуются из-за громкой музыки и запаха сигаретного дыма, который идет из квартиры.

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