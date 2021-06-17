МЧС опубликовало видео последствий пожара на челябинской птицефабрике «Равис»

Фото: скриншот с видео / ГУ МЧС по Челябинской области

ГУ МЧС по Челябинской области опубликовало видео последствий пожара на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино. На кадрах видно, как пожарные демонтируют кровлю поврежденного здания и одновременно тушат оставшиеся участки возгорания. По данным МЧС, всего к борьбе с огнем было привлечено 83 человека и 26 единиц техники.

— Пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона продолжают работу по тушению пожара, произошедшего на предприятии. На момент прибытия огнеборцев происходило горение открытым пламенем кровли цеха по выращиванию птицы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — На месте пожара создано три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. Пожарная техника установлена на наружный водоисточник – пожарный гидрант, также проложено две магистральные линии. В 21:18 пожар на птицефабрике был локализован.

По информации администрации объекта людей в здании не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания.

За сегодняшний вечер это уже не первый пожар, связанный с агрохолдингом «Равис». Так, в Копейске возле автовокзала загорелся магазин, где торгуют продуктами птицефабрики.

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