Роспотребнадзор обнаружил превышение опасных веществ в воздухе после пожара на складах у ЧЭМК

Работу пожарным осложняли сильный ветер и дым. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Крупный пожар складов в промзоне у ЧЭМК привел к превышению бензола и формальдегида в атмосферном воздухе. Такие результаты лабораторных исследований получило управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Проверку надзорный орган провел после сообщения из ГУ МЧС по Челябинской области о случившемся в промзоне Челябинска ЧП. Несколько часов горели склады по улице 1-ый участок ЧЭМК, 7. Черный столб дыма был виден из разных районов города. Чтобы определить уровень загрязнения атмосферы, в местном управлении Роспотребнадзора организовали лабораторные исследования воздуха.

— Для лабораторного исследования Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области взял несколько проб воздуха в жилой застройке — рядом с домом №89 по улице Горького, — рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов. — В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов 15 июня регистрировалось по содержанию бензола и формальдегида.

Крупный пожар на складах возле ЧЭМК произошел 15 июня. На предприятии сообщили, что горел соседний с заводом склад сыродельной фирмы «Петрович». Огонь вспыхнул на крыше, но из-за сильного ветра общая площадь возгорания составила 3700 кв. метров. Во время ЧП произошло обрушение кровли площадью 500 кв.метров. Обошлось без пострадавших.

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