В Челябинске ликвидировали крупный пожар на складе возле ЧЭМК

Пожар начался еще днем Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске пожарные ликвидировали крупный пожар на складе возле ЧЭМК. Из-за сильного ветра общая площадь возгорания составила 3700 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как ранее писал КП-Челябинск, обрушилась кровля 500 кв.метров. Пострадавших нет. Напомним, огонь вспыхнул на крыше одного из складов. На ЧЭМК сообщили, что это соседний склад сыродельной фирмы «Петрович».

Сильный ветер и дым мешают пожарным Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Пожарные находились на объекте больше шести часов Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

общая площадь возгорания составила 3700 квадратных метров Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Также из-за роста возгораний В Челябинске с 15 июня вводится особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ

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