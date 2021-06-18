В Челябинске из-за коронавируса закрыли два роддома

Роддом снова станет ковидной базой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два роддома в Челябинске престали принимать пациенток из-за COVID-19. Учреждение при ГКБ №8 перепрофилируют под ковидный госпиталь, а роддом ЮУГМУ закрыт на карантин. Эту информацию КП-Челябинск в пятницу, 18 июня, подтвердила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По словам Ирины Гехт, ковидной базой становится только роддом ГКБ №8, а роддом ЮУГМУ пока закрыт на карантин, но скоро приступит к работе в прежнем режиме.

— Это никак не отразится на оказании медпомощи, — добавила Ирина Гехт. — В «восьмерке» всегда было небольшое количество родов, и он пока в резерве. Мера связана с ухудшением эпидемической обстановки.

В Челябинской области меры начали принимать после ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге. В регионе уже отменили Бажовский, Ильменский фестивали и попросили отказаться от поездки на Аркаим в день летнего солнцестояния.

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