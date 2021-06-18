Райффайзен Онлайн расширил возможности работы с ПИФами УК «Райффайзен Капитал»

Теперь в Android-приложении Райффайзенбанка можно покупать и погашать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) управляющей компании «Райффайзен Капитал». Клиентам будет проще инвестировать и следить за своими активами в приложении, где они обычно решают повседневные задачи.

Что еще пользователи смогут делать в обновленном приложении:

· видеть подробную информацию по купленным ПИФам — стоимость пая и сумму инвестиций

· отслеживать динамику с помощью графиков

· не переживать за отчетность — доступна информация о каждой операции по ПИФам

· читать подробную информацию о фонде перед покупкой

Обновление доступно всем пользователям Райффайзен Онлайн на платформе Android. Ранее покупка и погашение паев были доступны только на iOS. Теперь для того, чтобы начать инвестировать достаточно скачать или запустить приложение Райффайзен Онлайн и нажать кнопку «Купить паи ПИФ».

— Райффайзен Капитал предлагает розничным инвесторам широкий спектр инвестиционных инструментов. Сейчас наш главный фокус — сделать доступ к этим инструментам еще более простым и удобным. Теперь у всех пользователей Р Онлайн есть возможность совершения операций с паями ПИФов. Мы продолжим улучшать цифровые сервисы для клиентов, — сказала Ольга Сумина, генеральный директор и председатель правления УК «Райффайзен Капитал».

Полностью обновленный функционал доступен для граждан РФ. Нерезидентам РФ доступны только контроль инвестиций и докупка паев ПИФ, которые уже есть в портфеле.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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