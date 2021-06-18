Врач-инфекционист рассказал, почему люди болеют коронавирусом после вакцинации

Вакцинация на сегодняшний день считается наиболее эффективной защитой отCOVID-19, но появляются сообщения о случаях заболевания коронавирусом и среди тех, кто уже вакцинировался. Почему это происходит и что может повлиять на эффективность вакцинации? Об этом рассказывает Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

По нашим данным, некоторые люди заболевают после вакцинации, но переносят коронавирус гораздо легче. При этом заболевают далеко не все, даже при наличии контактов.

Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом?

А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма, не реагируют на вакцину так как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или наоборот избыточной. Во-вторых, вакцина — сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому, конечно, реакция организма может отличаться. Так как все ученые и производители вакцины изначально понимают это, то они открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту. Вакцина направлена в первую очередь на то, чтобы сократить количество летальных случаев и тяжелых последствий заболевания. И это можно сказать про любую вакцину — от коронавируса, клещевого энцефалита или гриппа.

Действительно, по известным нам данным, люди после вакцинации болеют намного легче без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но по крайней мере не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс.

Почему антитела могут не выработаться после вакцинации?

Процесс формирования иммунитета сложен сам по себе и протекает у людей по-разному. Возможно, что для конкретного индивида, тот антиген, который вводится в вакцинах, не является достаточно иммунногенным, чтобы выработать на него полноценный иммунный ответ, который может маркироваться выработкой антител. Вполне возможно, что у некоторых людей иммунная система «слабая», либо «резистентная», то есть нужна повышенная антигенная нагрузка, чтобы она дала полноценный ответ. Вполне возможно, что стандартная доза вакцины, которая вводится всем, для этих людей не является эффективной и стимулирующей иммунный ответ.

Это можно объяснить на примере дозировок лекарств: стандартная доза аспирина, которая прописана в фармакопее, на большинство людей действует, как и положено, с необходимым эффектом. При этом, для некоторых людей такое количество лекарства будет слишком велико и может привести к передозировке, а для кого-то стандартная дозировка окажется недостаточной и не окажет никакого воздействия в принципе. Это связано с тем, что у всех разное количество ферментов, которые отвечают за метаболизм лекарственного препарата. Похожее происходит с реакцией на стандартную дозировку вакцины: для большинства она эффективна, но есть процент людей, чья иммунная система ответит по-другому.

Даже если у человека есть антитела, он все равно может заболеть?

Полноценная иммунологическая защита в немалой степени зависит от инфицирующей дозы. Если дать массированную вирусную нагрузку на вакцинированного человека с полноценным иммунитетом, то даже он может заболеть. В этой ситуации те же медработники более уязвимы, потому что они работают в очаге, где вирусная нагрузка превышает ту, которую в среднем получает человек в популяции.

И это актуально как раз для COVID-19, потому что в патогенезе развития данной инфекции вирус в огромных количествах выделяется во внешнюю среду. Большая инфицирующая доза способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался лучше использовать меры профилактики и защищаться по крайней мере соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

Что происходит с иммунной системой, когда она встречается со знакомым вирусом?

При встрече с уже знакомым вирусом иммунная система действует «по малому кругу». То есть, когда иммунный ответ уже сформирован, при повторном попадании вируса через слизистые оболочки организм быстро активирует первичное звено клеток, и начинают работать В-лимфоциты, которые в свою очередь вырабатывают иммуноглобулины G, специфичные именно для данного возбудителя. То есть несколько кругов первичного ответа из этой цепочки вычеркиваются. Не нужно «ознакомления» и презентации клеток с антигеном. Не образовываются вначале иммуноглобулины М, которые потом заменяются на G. Все происходит быстро: первичное звено видит знакомый вирус и «стучит» В-лимфоцитам, а они сразу вырабатывают высокоспецифичные глобулины G, которые эффективно борются с вирусом. И даже при большой вирусной нагрузке, иммунный процесс запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.

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