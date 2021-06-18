В Челябинске ограничат движение по проспекту Победы

Свободному проезду по дороге помешают ремонтные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение трех недель — с 8:00 19 июня и до 20:00 8 июля — будет ограничено автомобильное движение по проспекту Победы рядом с домом №151Б (в районе перекрестка с улицей Болейко).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке собираются проводить ремонт тепловой сети. Реконструкцией тепломагистрали займутся специалисты ООО СК «Геострой».

Ранее движение по улице Болейко закрыли на месяц ради замены труб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru