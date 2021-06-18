В Челябинске ограничат движение по проспекту Победы

Свободному проезду по дороге помешают ремонтные работы
Фото: Олег УКЛАДОВ
В течение трех недель — с 8:00 19 июня и до 20:00 8 июля — будет ограничено автомобильное движение по проспекту Победы рядом с домом №151Б (в районе перекрестка с улицей Болейко).
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке собираются проводить ремонт тепловой сети. Реконструкцией тепломагистрали займутся специалисты ООО СК «Геострой».
Ранее движение по улице Болейко закрыли на месяц ради замены труб.
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