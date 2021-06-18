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Общество18 июня 2021 9:27

В Челябинске ограничат движение по проспекту Победы

Будут сложности с проездом в районе Теплотехнического института
Елена КОЛЧИНА
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Свободному проезду по дороге помешают ремонтные работы

Свободному проезду по дороге помешают ремонтные работы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В течение трех недель — с 8:00 19 июня и до 20:00 8 июля — будет ограничено автомобильное движение по проспекту Победы рядом с домом №151Б (в районе перекрестка с улицей Болейко).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на участке собираются проводить ремонт тепловой сети. Реконструкцией тепломагистрали займутся специалисты ООО СК «Геострой».

Ранее движение по улице Болейко закрыли на месяц ради замены труб.

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