Магнитогорские спасатели помогли женщине, которую унесло ветром на надувном матрасе

На женщину сразу надели спасательный жилет и, транспортировав на берег, передали родственникам. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Сотрудники магнитогорского отряда областной Поисково-спасательной службы пришли на помощь жительнице Башкортостана. 38-летняя женщина плавала по озеру Мулдаккуль на двухместном надувном матрасе для сна. Поднялся сильный ветер и унес ее далеко от берега.

Отдыхающие пытались помочь, но не смогли вплавь догнать стремительно удалявшееся «плавсредство». Вскоре женщина оказалась на середине озера. Не предназначенный для купания спальный матрас не выдержал нагрузки и начал сдуваться.

Оставшиеся на берегу люди вызвали спасателей. Магнитогорский отряд оказался ближе всего к месту происшествия.

К моменту прибытия спасателей ветер уже отнес матрас с жительницей Башкортостана к противоположному берегу озера. Женщину нашли в зарослях камыша у берега.

— Уставшую, заплаканную ее сразу одели в спасательный жилет и, транспортировав на берег, передали родственникам, — рассказали в пресс-центре региональной Поисково-спасательной службы.

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