Из-за провалившегося асфальта в Челябинске затруднено движение по главной улице

Из-за ямы дорога сузилась на полосу. Фото: комитет дорожного хозяйства
В пятничный час-пик в Челябинске ограничили проезд по проспекту Ленина между улицами Энгельса и Володарского. Для автомобилистов, направляющихся в сторону улицы Лесопарковой, недоступна третья полоса дороги.
Причина затруднений — асфальт, провалившийся на месте работ по ремонту водопровода.
— В ближайшее время МУП «ПОВВ» будут приняты меры по устранению дефекта, — сообщили в комитете дорожного хозяйства.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки» интенсивность дорожного затора на участке составила 6 баллов.
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