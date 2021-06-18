Выходные в Челябинской области омрачатся дождями и грозами

Погода на Южном Урале не может найти баланс Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидаются грозы и дождь. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В субботу ночью, 19 июня, ожидаются температуры воздуха +6, +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется +18, +23 градусов. Порывы ветра в этот день будут доходить до 18 м/c. Облачность переменная, местами кратковременные дожди.

В воскресенье, 20 июня, ожидаются не только дожди, но и грозы. Ночью температура воздуха составит +12, +17 градусов, а днем будет +22, 27 градусов. На юге области столбик термометра и вовсе поднимется до +31 градусов. Порывы ветра будут доходить до 20 м/c.

Фото: челябинский гидрометцентр

Каким в целом будет лето, мы рассказывали в материале.

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