Медиагруппа «Комсомольская правда» поздравила медиков Челябинской области

Министр здравоохранения обратился к коллегам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Медиагруппа «Комсомольская правда» поздравила медиков с профессиональным праздником. Мы давно сотрудничаем с больницами. И когда открылись первые «красные зоны», конечно, поспешили поддержать врачей и пациентов. С начала пандемии в лечебные учреждения регулярно поступает свежая пресса. Накануне Дня медика вместе с газетами мы вручили сладкие подарки, чтобы в эти сложные дни медработники почувствовали атмосферу праздника.

Такие тортики отправились в больницы для создания праздничной атмосферы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ирина Гехт не медик, но делает все, чтобы система здравоохранения совершенствовалась. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пациенты Инфекционного центра с удовольствием читают «Комсомолку»

Главный врач ГКБ № 9 Олег Денисов знает, как трудно пришлось медикам во время пандемии.

Коллектив больницы № 9

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