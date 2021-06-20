Медиагруппа «Комсомольская правда» поздравила медиков Челябинской области

Министр здравоохранения обратился к коллегам.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Медиагруппа «Комсомольская правда» поздравила медиков с профессиональным праздником. Мы давно сотрудничаем с больницами. И когда открылись первые «красные зоны», конечно, поспешили поддержать врачей и пациентов. С начала пандемии в лечебные учреждения регулярно поступает свежая пресса. Накануне Дня медика вместе с газетами мы вручили сладкие подарки, чтобы в эти сложные дни медработники почувствовали атмосферу праздника.
Такие тортики отправились в больницы для создания праздничной атмосферы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ирина Гехт не медик, но делает все, чтобы система здравоохранения совершенствовалась.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пациенты Инфекционного центра с удовольствием читают «Комсомолку»
Главный врач ГКБ № 9 Олег Денисов знает, как трудно пришлось медикам во время пандемии.
Коллектив больницы № 9
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