За выходные вандалы разбили несколько остановок в Челябинске

Хулиганы не могут пройти мимо стеклянных сегментов новых остановок. Фото: администрация Челябинска

Челябинский комитет дорожного хозяйства подаст заявление в полицию из-за случаев вандализма. За прошедшие выходные неизвестные повредили пять остановочных комплексов на Копейском шоссе. Кроме того разбили остановку на пересечении улиц Салавата Юлаева и 250-лет Челябинска. Обратиться в МВД для поиска виновных поручила глава города Наталья Котова.

В полиции считают, что администрации Челябинска стоит принять дополнительные меры для охраны остановочных комплексов.

— Комитет дорожного хозяйства до сих пор не довел до конца установку систем видеонаблюдения на остановках, — посетовал начальник городского управления МВД Сергей Миронов.

Он добавил, что видеозапись способствовала бы скорейшему раскрытию преступлений.

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