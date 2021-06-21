Суд заново рассмотрит дело о контракте на новогоднее оформление Челябинска, который отдали тюрьме

Среди площадок — Театральная площадь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинска провела проверку по муниципальному контракту на новогоднее оформление города, который получила исправительная колония №8. За праздничную иллюминацию в популярных местах отдыха мэрия отдала 64 млн рублей

— Запрошены сведения у юрлиц, которым направлены запросы цены. Установлено, что потенциальным подрядчикам запрос цены направлен только по части объектов, включенных в закупку. Таким образом, цена контракта сформирована на основании сведений, отличных от фактических условий контракта, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Возбуждено административное дело о несоблюдении порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта и обоснования объекта закупки (ч.2 ст. 7.29.3 КоАП РФ). В ходе рассмотрения факт нарушения подтвердился, но мировой суд счел нарушение малозначительным.

— Прокуратурой города на указанное судебное решение принесен протест, который рассмотрен районным судом и удовлетворен, дело возвращено на новое рассмотрение, — добавила Наталья Мамаева.

Также стало известно, что после проведения проверки указанный контракт был расторгнут по соглашению сторон.

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