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Общество21 июня 2021 17:00

Минэкологии проверило бор под Челябинском после сообщения об убийстве браконьерами цапли

Рассказываем, что показала проверка сотрудников министерства
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Охота на птиц или зверей на особо охраняемых природных территориях запрещена законом.

Охота на птиц или зверей на особо охраняемых природных территориях запрещена законом.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 21 июня, в местных СМИ появилась информация, что в Каштакском городском бору под Челябинском подстрелили цаплю и несколько ворон. Однако проверка сотрудников Министерства экологии региона не подтвердила это сообщение.

— На место происшествия оперативно выезжали сотрудники полиции и инспекторы ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Специалисты составили акт осмотра места происшествия: мертвые вороны не обнаружены, цапля умерла собственной смертью – признаков огнестрельного ранения не зафиксировано, патроны и гильзы также отсутствуют на месте происшествия.

В ведомстве также добавили, что охота на птиц или зверей на особо охраняемых природных территориях запрещена законом. В случае, если граждане стали свидетелями нарушения природоохранного законодательства, им необходимо обратиться по следующему номеру телефону министерства: 8 (351) 263 10 28.

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