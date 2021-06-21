Минэкологии проверило бор под Челябинском после сообщения об убийстве браконьерами цапли

Охота на птиц или зверей на особо охраняемых природных территориях запрещена законом. Фото: Андрей АБРАМОВ

В понедельник, 21 июня, в местных СМИ появилась информация, что в Каштакском городском бору под Челябинском подстрелили цаплю и несколько ворон. Однако проверка сотрудников Министерства экологии региона не подтвердила это сообщение.

— На место происшествия оперативно выезжали сотрудники полиции и инспекторы ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Специалисты составили акт осмотра места происшествия: мертвые вороны не обнаружены, цапля умерла собственной смертью – признаков огнестрельного ранения не зафиксировано, патроны и гильзы также отсутствуют на месте происшествия.

В ведомстве также добавили, что охота на птиц или зверей на особо охраняемых природных территориях запрещена законом. В случае, если граждане стали свидетелями нарушения природоохранного законодательства, им необходимо обратиться по следующему номеру телефону министерства: 8 (351) 263 10 28.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru