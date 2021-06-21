В Челябинске рецидивист избил в больнице врача

Фото: ГКБ 9 Челябинск / facebook.com

В Челябинске неоднократно судимый мужчина напал на врача в Городской клинической больнице №9. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел утром 20 июня. Сотрудники больницы нажали на тревожную кнопку, сигнал которой поступил бойцам вневедомственной охраны Росгвардии.

— К прибывшим росгвардейцам обратился врач больницы. По его словам, посетитель больницы, в ходе словесного конфликта, нанес ему удар рукой в челюсть, — сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Нападавшего мужчину задержали. Им оказался 38-летний местный житель, который был ранее неоднократно судим, в том числе и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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