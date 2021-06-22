Надышался дымом и ждал маму: в Увельском районе из лесного пожара спасли малыша-косулю

Фото: Главное управление лесами Челябинской области/vk.com

Главные жертвы лесных пожаров — маленькие зверьки. Они растеряны и не знают, куда бежать. Некоторым из них везет — спасатели вовремя вытаскивают их с задымленных участков и отпускают на волю. Жертвой очередной безалаберности людей стал и малыш-косуля.

Под селом Малое Шумаково в Увельском районе Челябинской области сгорело 2,5 га леса. Огня и пожарных испугалась косуля, она убежала на нетронутую огнем территорию, а малыш за ней не поспел. Спасатели подобрали зверька, который успел надышаться дымом, и отпоили его водой. Малыш уже ходит сам, выглядит месяца на четыре, отмечают сами пожарные.

После того как зверьку стало лучше, спасатели отнесли его в сторону, куда убежала его мама, и отпустили. Косуля дождалась малыша и они ушли подальше от пожара и людей.

Опасаются животные людей не без причины. Ведь в 99% случаев лес горит именно из-за людей. Страдают сами животные и их дома.

— Не только лес горит, но и живность во время лесных пожаров. Малыши просто сбежать не успевают. Если низовой, то все, кто на земле живут, погибают. Если верховой, то еще и птицы вместе с гнездами, — отмечают в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области.

Днем ранее во время пожара под Троицком нашли и вытащили из огня маленького ежа. Животное не успело убежать с горящей травы и уже готовилось умирать.

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