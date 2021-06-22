Появилось видео с моментом удара молнии по жилому дому в поселке под Челябинском

Пожару предшествовала гроза Фото: Кирилл САДЫКОВ

Очевидцы опубликовали видео с моментом, который привел к крупному пожару в поселке Залесье под Челябинском. На кадрах видно, как во время грозы огромный разряд молнии бьет в крышу жилого дома.

Очевидец происшествия, который в этот момент стоял рядом с домом, рассказал, что вначале не понял, что именно загорелось.

— Я находился на улице, когда начался пожар. Забежал в дом и сообщил родителям о произошедшем. Они вышли на балкон и посмотрели на площадку. Потом нам крикнули, что у нас горит крыша. Мы сразу позвонили в МЧС. Пожарные приехали где-то минут через семь, — рассказал Иван Гладков.

Жители выносят вещи, которые удалось спасти Фото: Кирилл САДЫКОВ

В правительстве Челябинской области рассказали, куда временно переселят погорельцев до устранения последствий ЧП.

— На месте происшествия работает глава Сосновского района Евгений Ваганов. Для жильцов открыли пункт временного размещения в ближайшем детском саду, в случае необходимости места предоставят и в школе Кременкуля, до которой обеспечат транспорт. Также тех, кто разместится в ПВР, обеспечат питанием, на работу уже вызвали поваров, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, пожар в поселке Залесье произошел вечером во вторник, 22 июня. Как сообщают очевидцы, молния ударила в крышу трехэтажного жилого дома по улице Еловая, 3.

Практически все квартиры затоплены Фото: Кирилл САДЫКОВ

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