В Челябинской области компания «Антарес» установила и заменила лифты на более 700 объектах

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Лифт — не случайно называют лицом дома. Его чистота и комфортность значат многое, ведь пользоваться им приходится часто. С 2007 года компании «Антарес» обеспечивает строительную отрасль Челябинской области услугами по качественному, высокотехнологичному монтажу и модернизации лифтового оборудования.

За 14 лет работы компания доказала, что на нее можно положиться. Об этом говорят факты стопроцентного выполнения обязательств, высокая оперативность и гарантия выполненных работ. ООО «Антарес» обладает технической возможностью, персоналом и необходимой материально-технической базой для осуществления обслуживания любых лифтов.

Сегодня организация выполняет монтаж лифтов во вновь строящихся домах, административных зданиях, больницах, а также производят замену устаревших лифтов в жилом фонде города и области. В числе объектов — установка новых лифтов в микрорайонах «Манхэттен», «Вишневая горка», в Чурилово, замена старых кабин многоквартирных домах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и других городов, Челябинского института культуры, ГКБ №1.

«Антарес» включена в реестр подрядчиков, имеющих право участвовать в заменах устаревших лифтов и подъемников. Группа компаний обслуживает более 700 объектов, участвует в тендерах, программе реконструкции жилого фонда России. Отлаженные отношения с поставщиками лифтового оборудования, квалифицированный персонал и богатый опыт работы позволяют организации успешно работать и развиваться.

ООО «Антарес»

г. Челябинск, ул. Новороссийская, 87

тел. (351) 211-34-14

antares-lift@yandex.ru

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