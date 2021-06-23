На Челябинскую область снова надвигаются грозы, ливни и град

Самый пик непогоды ожидается ночью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинскую область вновь придут грозы, ливни и град. Причем также ожидается и сильный ветер. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

— По данным Челябинского гидрометцентра до конца суток 23 июня, ночью 24 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, — сообщили в ведомстве.

В МЧС просят граждан соблюдать меры предосторожности: не прятаться от непогоды под рекламными щитами, деревьями и слабоурепленными конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций небходимо звонить по телефонам служб: 112, 101.

В четверг ночью, 24 июня, ожидаются температуры воздуха +9, +14 градусов. Днем столбик термометра поднимется +22, +27 градусов. Порывы ветра в этот день будут доходить до 25 м/c. Облачность переменная, в отдельных районах ночью прогнозируются сильные дожди, грозы и град.

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