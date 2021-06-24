Текслер отправил министра строительства в Локомотивный, где нет воды

В Локомотивном нет воды. На месте работает министр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 24 июня, в поселок Локомотивный выехал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Еще 20 июня на магистральном водоводе в городском округе случилась авария: два порыва на трубе диаметром 40 мм. Коммунальное ЧП ликвидировали, воду подавали по графику, но 23 июня коммуникация снова вышла из строя.

Жители Локомотивного обратились к губернатору. Глава региона отреагировал немедленно, написав в соцсетях:

— Возмущен ситуацией с водоснабжением в Локомотивном. Воды до сих пор нет. Отправил на место министра строительства и инфраструктуры.

В региональном минстрое сообщили, что сейчас резервные емкости системы водоснабжения наполняется водой, чтобы запустить насосы. Около полусуток потребуется на решение этой задачи, потому что длина водовода в Локомотивном — 12 км. Сейчас город живет на подвозной воде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru