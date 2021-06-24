«Так достигнем коллективного иммунитета к сентябрю»: в Челябинской области привились от COVID-19 рекордное число жителей

310 тыс. жителей Челябинской области получили оба компонента вакцины

Вчера, 23 июня, В Челябинской области привилось рекордное число жителей: 10 тыс. человек первым компонентом и 2 тыс. — вторым. До этого было 3,7-4,5 тыс.

— Надеюсь, если сохраним такие темпы вакцинации ежедневно, то коллективного иммунитета удастся достичь к сентябрю. И в новый осенне-зимний сезон мы вступим со сформированным иммунитетом, — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Такие темпы связывают с сознательностью жителей. Первый замгубернатора отметила, что пока в регионе не планируют ужесточать ограничения, как это сделали в Москве.

— Мы наблюдаем. Но сегодня ситуация позволяет нам жить в тех ограничения, которые приняты. Мы надеемся на сознание жителей, — отметила Ирина Гехт.

Сегодня регион получил 17 тыс. доз, в понедельник ожидается 50 тыс. Все они сразу передаются в больницы. Такие показатели позволяют выдерживать темпы.

СПРАВКА КП

Всего в Челябинскую область поступило 420 тыс. доз вакцин от коронавируса. Это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Оба компонента получили 310 тыс. 70 тыс. — только первый.

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