Партия пенсионеров «зажигательно» поздравила медицинских работников с профессиональным праздником

Торжественный вечер, приуроченный к Дню медицинского работника, прошел в челябинском ДК ЖД. В зале собрались медики не только из областного центра, но из Миасса, Чебаркуля, Магнитогорска, других территорий области. 22 лучшим специалистам были вручены Благодарственные письма Законодательного собрания области. Праздник был организован Партией пенсионеров Челябинской области. Что, впрочем, совсем неудивительно. Ведь во фракцию Партии Пенсионеров в Законодательном собрании входят Степан Фирстов и Владимир Владимирский — оба по профессии врачи. Праздничный вечер прошел в теплой неформальной обстановке, а его изюминкой стала «зажигательная» музыкальная программа.

— Дорогие друзья, коллеги — врачи, медицинские сестры, санитарочки, — обратился к собравшимся Председатель регионального отделения Партии пенсионеров, Секретарь Центрального Совета партии по вопросам здравоохранения Степан Фирстов. — Многие из вас фактически живут на работе, редко видят свои семьи. Нет таких слов, которые бы выразили всю глубину благодарности за ваш самоотверженный труд! Я представляю Партию пенсионеров — молодую политическую силу, одна из задач которой — добиться того, чтобы медицинские работники в нашей стране чувствовали себя достойно, пользовались уважением в обществе. Но в этот праздничный вечер не хочется много говорить о политике. Низкий вам поклон за доброту, заботу, спасенные жизни! Пусть ваши семьи будут счастливы! Пусть вас берегут дети, потому, что им за вас никогда не будет стыдно! От всей души вас поздравляю с профессиональным праздником, обнимаю. Этот вечер — для вас!

— Я работал санитаром в больнице скорой помощи, медбратом, затем 40 лет — в операционной, — рассказал со сцены врач-сосудистый хирург Владимир Владимирский. — Особенность нашей работы в том, что мы находимся рядом с человеком в самые трудные минуты его жизни. От профессионализма врача, его участия, добрых умелых рук зависит судьба человека. Нет лучшей благодарности, чем видеть, как пациент получает возможность жить и радоваться этому миру. Нас объединяет причастность к большому и важному делу. С праздником вас! Будьте здоровы!

Самым приятной частью праздничного вечера стало вручение лучшим из лучших Благодарственных писем Законодательного собрания из рук депутатов ЗСО Степана Фирстова и Владимира Владимирского. А самой зрелищной и веселой — выступление артистов и музыкантов. Открыло «культурную программу» виртуозное выступление симпатичных жизнерадостных девушек — скрипичного дуэта «LIFE». Их почин поддержал обладатель «классического» голоса — лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Воскобойников, который исполнил несколько песен, в том числе «хит всех времен» — «Эти глаза напротив». Больше всего эмоций у зрителей вызвало выступление кавер-группы «InСash», которая под бурные аплодисменты «зажигательно» исполнила популярные песни отечественной и зарубежной эстрады. По сути, музыканты дали для медиков небольшой концерт. Публика была в восторге, многие в зале подпевали, а дети, пришедшие на вечер с родителями-медиками, даже устроили небольшой импровизированный танцпол в проходе. Почти полтора часа праздничного вечера пролетели незаметно.

— Признаюсь, не ожидал такой награды, — рассказал один из лауреатов — врач-травматолог, заведующий травматолого-ортопедического отделения челябинской ГКБ №9 Андрей Анцупов. — Тем приятней было получить Благодарственное письмо Законодательного собрания. Большое спасибо организаторам этого праздника!

Примечательно, что хорошим настроение зарядились не только награжденные. «Отличный вечер, замечательная атмосфера, прекрасный концерт,- поделилась впечатлением участковый терапевт челябинской ГКБ №9 Светлана Кочелаевская. — Мы пришли поддержать нашего коллегу-лауреата — Андрея Валерьевича Анцупова, который очень достойный человек и специалист. И сами получили огромное удовольствие от вечера. Наша особая благодарность Партии пенсионеров — за праздник, за поддержку медиков!»