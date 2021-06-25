В челябинском зоопарке впервые родились рысята

Котята все время находятся рядом с мамой-рысью. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке впервые дали потомство рыси. Сразу два котенка появились на свет еще 16 мая, но до времени их берегли от глаз публики. Теперь сотрудники зоопарка опубликовали видео со своими новыми подопечными...

Котята — потомство живущих в челябинском зоопарке рысей Полинки и Персея.

— Полинка — настоящая мать. Она все свое внимание уделяет детям: играет с ними, следит за передвижениями, кормит, оберегает, — рассказали в зоопарке.

Рысь привезли в Челябинск в 2019 году из московского зоопарка. Столичные смотрители рассказывали, что в кошачьей семье родители только Полинке доверяли присматривать за младшими братьями и сестрами, так что у нее хорошая «педагогическая подготовка».

Отец семейства Персей родом из зоопарка в Ижевске. Мать-рысь бросила его в четырехмесячном возрасте, зато к собственному потомству Персей проявляет интерес. В вольер с котятами его пока не пускают, но Персей уже общается с ними через ограждение.

Добавим, в дикой природе в воспитании рысят участвуют обычно оба родителя. Животные ведут скрытную жизнь, обитают в глухих хвойных лесах и в тайге. Характерный пятнистый окрас — камуфляж, позволяющий хищникам незаметно передвигаться по чаще.

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