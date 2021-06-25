В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек

За сутки зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 418. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались шесть пациентов. Еще один — от сопутствующего заболевания.

Больничные палаты покинули 113 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 60 292 человека. Под присмотром врачей остаются 2 109 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,44 миллиона человек. За прошедшие сутки — 11 067 тестов.

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