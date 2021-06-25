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Общество25 июня 2021 10:23

Уличным художникам Челябинска подарят стену для свободного рисования граффити

Площадку презентуют в День молодежи
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Изобразить на стене художники смогут все, что угодно. В Московской области, к примеру, рисуют богатырей.

Изобразить на стене художники смогут все, что угодно. В Московской области, к примеру, рисуют богатырей.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Челябинске появится первое уличное пространство для свободного рисования граффити. Им станет ограждение Зоопарка со стороны детской железной дороги в парке Гагарина. Открытие площадки состоится в День молодежи, 27 июня.

— Высота поверхности составляет 2,5 метра, общая протяженность — около 350 метров, — сообщили в администрации Челябинска. — Презентация площадки состоится 27 июня в 11:00, а после этого пространство для свободного рисования будет открыто для всех желающих на бессрочной основе.

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