Уличным художникам Челябинска подарят стену для свободного рисования граффити

Изобразить на стене художники смогут все, что угодно. В Московской области, к примеру, рисуют богатырей. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Челябинске появится первое уличное пространство для свободного рисования граффити. Им станет ограждение Зоопарка со стороны детской железной дороги в парке Гагарина. Открытие площадки состоится в День молодежи, 27 июня.

— Высота поверхности составляет 2,5 метра, общая протяженность — около 350 метров, — сообщили в администрации Челябинска. — Презентация площадки состоится 27 июня в 11:00, а после этого пространство для свободного рисования будет открыто для всех желающих на бессрочной основе.

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