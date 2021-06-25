На тракторном заводе уточнили информацию о пожаре в одном из цехов

Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и 6 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар, случившийся вечером 24 июня, в Челябинске произошел в арендуемом сторонней организацией помещении на территории тракторного завода. Случившееся ЧП не коснулось действующего производства ЧТЗ. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

— Пожар произошел по вине арендаторов, не соблюдавших технику безопасности, — рассказали в пресс-службе ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». — Пострадавших нет, завод работал и работает в штатном режиме. Произошедшее ЧП никак не сказалось на работе производства.

В региональном управлении МЧС ранее сообщили, что горела покрасочная камера (размеры 6х10 м). Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и 6 пожарных машин.

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