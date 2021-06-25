В Челябинске открыли памятник врачам, сражающимся с коронавирусом

Врач руками разрывает вирус Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В пятницу, 25 июня, в Челябинске состоялось открытие бронзового монумента, посвященного медикам, которые борются с ковидом. И продолжают бороться до сих пор, поскольку как в Челябинскую область, так и в другие российские регионы пришла третья волна коронавируса.

Памятник установили в сквере Андреевского — на пересечении улиц Воровского и Худякова. В открытии приняли участие первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, глава Челябинска Наталья Котова, спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш, волонтеры и студенты медицинского колледжа.

Владимир Мякуш рассказал, что деньги на памятник выделил известный бизнесмен Александр Аристов. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Они поблагодарили всех медиков, которые оказались на передовой борьбы с новой инфекцией. После этого с песней выступил музыкальный коллектив, а горожане возложили цветы к подножию монумента.

Студентам теперь тоже приходится много работать. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске уже увековечили труд врачей. Летом 2020 года челябинский стрит-арт художник Тимур Абдуллаев нарисовал граффити в центре города.

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