В Челябинске открыли памятник врачам, сражающимся с коронавирусом

Врач руками разрывает вирус
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
В пятницу, 25 июня, в Челябинске состоялось открытие бронзового монумента, посвященного медикам, которые борются с ковидом. И продолжают бороться до сих пор, поскольку как в Челябинскую область, так и в другие российские регионы пришла третья волна коронавируса.
Памятник установили в сквере Андреевского — на пересечении улиц Воровского и Худякова. В открытии приняли участие первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, глава Челябинска Наталья Котова, спикер Законодательного собрания Владимир Мякуш, волонтеры и студенты медицинского колледжа.
Владимир Мякуш рассказал, что деньги на памятник выделил известный бизнесмен Александр Аристов.
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
Они поблагодарили всех медиков, которые оказались на передовой борьбы с новой инфекцией. После этого с песней выступил музыкальный коллектив, а горожане возложили цветы к подножию монумента.
Студентам теперь тоже приходится много работать.
Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ
В Челябинске уже увековечили труд врачей. Летом 2020 года челябинский стрит-арт художник Тимур Абдуллаев нарисовал граффити в центре города.
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