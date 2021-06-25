Град, ливень и шквалистый ветер: на Челябинскую область надвигаются катаклизмы

Выходные для жителей Челябинской области могут начаться с грозы и града Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штормовое предупреждение объявили в региональном управлении МЧС. Погода начнет портиться уже вечером 25 июня и не исправится 26 июня.

В отдельных районах Челябинской области может выпасть крупный град, пройдут очень сильные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 25 метро в секунду и более.

— В горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах, — предупреждают в МЧС.

Утром субботы, по прогнозам метеорологов, возможны туманы.

Ливни будут соседствовать с жарой: днем 26 июня воздух прогреется до +26, +31 градуса, а в южных районах области — даже до +33.

В воскресенье 27 июня зной усилится: от +25 до +35 в разных районах Челябинской области. Местами пройдут дожди, но уже кратковременные, без града и урагана.

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